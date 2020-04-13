"كورونا" يقفز بعدد الوفيات في فرنسا إلى 14.967

الإصابات ترتفع إلى 98.076

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في فرنسا اليوم الاثنين إلى 14967 شخصًا من 14393 أمس، بحسب ما ذكرت هيئة الصحة العامة الفرنسية.

وبيَّنت الهيئة أن 6821 مريضًا يرقدون حاليًا في وحدات الرعاية الفائقة انخفاضًا من 6845 أمس، وأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بلغ 98076 حتى الآن، وفقًا لـ"رويترز".

ودعت الهيئة إلى توخي الحذر؛ لأن المستشفيات لا تزال تستقبل عددًا كبيرًا جدًّا من المرضى.