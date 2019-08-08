برانكو للاعبي الأهلي: هذه أخطاؤكم أمام الهلال .. العبوا بروح الانتصار

بحضور رئيس النادي الفريق يعاود تدريباته بعد الخسارة

بحضور سمو المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأمير منصور بن مشعل، ورئيس النادي أحمد الصائغ عاود الفريق الكروي الأول تدريباته على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بمقر النادي، وذلك استعدادًا لمباراة إياب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا عندما يواجه "الهلال" يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

وعقد المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش اجتماعًا باللاعبين في وسط الملعب، قبيل بداية الحصة التدريبية وتم خلال الاجتماع مناقشة الأخطاء الفنية والأداء العام وكل السلبيات التي صاحبت لقاء الفريق الأخير أمام الهلال، مؤكدًا ضرورة تلافي الأخطاء خلال المواجهة المقبلة، وتجاوز جميع تبعات الخسارة، واستعادة التوازن سريعًا وتقديم المستويات المتميزة، واللعب بروح الانتصار كما شرح النهج الفني المطلوب تنفيذه رغبة في تطبيقه خلال التدريبات الإعدادية للفريق.

وأدت القائمة الأساسية التي شاركت في لقاء الفريق الماضي تدريبات استشفائية وتمارين الاسترجاع اللياقي فيما أجرى بقية اللاعبين تمارين لياقية اعتمدت على السرعة والتمركز في مساحات مختلفة من أرضية الملعب، كما شهدت تطبيق عددٍ من الحالات الفنية في مختلف مراكز اللعب.