"ناتوفيا" و"إدامة" الناشئتان في "كاوست" تتعاونان للفوز بتحدي "ناسا" للغذاء في الفضاء

سجلتا إنجازاً عالمياً بارزاً يُحسَب لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

في إنجاز عالمي بارز يُحسَب لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، اختيرت كل من شركة "ناتوفيا" و شركة "إدامة"، وهما من شركات التقنية الزراعية الناشئة في كاوست، ضمن قائمة الفائزين العشرة في مسابقة تحدي الغذاء في الفضاء العميق التي تنظمها وكالة "ناسا" الأمريكية.

وهذا التكريم المشترك من قبل ناسا ووكالة الفضاء الكندية (CSA) هو بمثابة اعتراف بتميز "ناتوفيا" و"إدامة" في طرح حلول مبتكرة وتطوير تقنيات جديدة لإنتاج الغذاء في الفضاء. وسيتم بث برنامج يسلط الضوء على هذا التحدي بتاريخ 9 نوفمبر 2021، على تلفزيون "ناسا" مع تفاصيل حول الحلول الفائزة والخطوة القادمة للشركات المتنافسة.

ويحظى مجال تكنولوجيا الفضاء في الوقت الحالي باهتمام بارز وتطور كبير في جميع أنحاء العالم، حيث يبحث المبتكرون عن طرق لتوسيع الوجود البشري خارج كوكب الأرض وإدارة الموارد الاساسية في الفضاء.

ونظرًا لأن رواد الفضاء يحتاجون إلى نظام غذائي صحي خلال رحلاتهم المكوكية، تحاول ناسا عبر تنظيمها لهذه المسابقة فتح المجال أمام الشركات العالمية الرائدة لتطوير تقنيات جديدة لإنتاج أغذية صحية ولذيذة للرحلات الفضائية الطويلة تتطلب الحد الأدنى من الموارد وتنتج نفايات محدودة.

ومن مقرهما في مجمع الأبحاث والتقنية في كاوست، تضافرت جهود وخبرات "ناتوفيا" و"إدامة" كشريكين في المسابقة؛ لطرح حلول مبتكرة لمواجهة تحدي ناسا، حيث يجمع الحل المشترك لهذا الثنائي المتميز بين تقنيات الزراعة المائية (دون تربة) الذاتية المتقدمة وأنظمة زراعة الطحالب الكبيرة وأنظمة التسميد، والتي يتم دمجها في نظام بيئي لإنتاج الغذاء سهل الاستخدام وبتكلفة صيانة منخفضة ويعمل ضمن حلقة تكرارية مغلقة.

وتتمحور الفكرة الأساسية لهذا النظام على استعادة الموارد من النفايات وإعادة استخدامها بكفاءة لزيادة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على المدخلات الخارجية، ويمكن أن يوفر هذا النظام قائمة طعام متنوعة ومغذية تضم كلاً من الفواكه والخضراوات والمكملات الغذائية المصنعة من الطحالب.

وقال د. كيفن كولين، نائب الرئيس للابتكار في كاوست بهذه المناسبة: "يسعدنا مشاهدة هذا التعاون المثمر بين "ناتوفيا" و"إدامة"، وهو ما يعكس جودة وتقدم بيئة ريادة الأعمال التي تؤسس لها كاوست في المملكة العربية السعودية لتسخير العلوم والتقنية لمعالجة المشكلات ذات الصلة بالعالم أسره".

وعبّر مؤسس "ناتوفيا" غريغوري لو، عن سعادته الكبيرة بهذا التكريم، بقوله: "هذه الجائزة من وكالة ناسا هي اعتراف كبير بجودة ابتكارات "ناتوفيا"، وأنا على يقين أنه بشراكتنا الناجحة مع "إدامة" والتقنيات المتطورة في كاوست، سنتمكن من معالجة تحديات العديد من الصناعات. وفي حال تمكنا من زراعة النباتات في الفضاء، سنتمكن من زراعتها في أي مكان: في المنزل أو المكتب أو المطعم".

وقال ميتشل مورتون، مدير التقنية التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "إدامة" للحلول العضوية: "اختيار وكالة ناسا لشركتنا هو شرف عظيم وتشجيع كبير لنا للمضي قدماً في عملية تطوير حلولنا المبتكرة".

ومن ناحية أخرى، تعمل الشركتان الناشئتان في كاوست على وضع حلول ناجعة لمعالجة مشكلة الأمن الغذائي في المملكة عبر تطوير الزراعة المائية (دون تربة) والتي تعتبر أداة قوية في الزراعة المستدامة، خاصة في كفاءة استخدام المياه. و"إدامة" هي الشركة الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية التي تقدم حلولاً متقدمة لإعادة تدوير النفايات العضوية للبلديات والمجتمعات الصغيرة، بهدف تطوير معالجة وإدارة النفايات في المملكة.

أما "ناتوفيا" فهي شركة أنشأتها كاوست كمختبر أبحاث متخصص في أنظمة الزراعة المائية، حاصل على العديد من الجوائز، ويضم تقنية فريدة تمكن النباتات والأعشاب الطازجة من النمو على مدار العام.

"ناتوفيا" و"إدامة" مثالان للمواهب المتميزة التي تستقطبها كاوست وتعمل على تطويرها لتنشيط بيئة الشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن سعيها الدؤوب بصفتها قلب التقنية العميقة في المملكة لمواصلة المشاريع التعاونية المستقبلية وتوفير فرص استثمارية تنتج ابتكارات تستهدف معالجة القضايا العالمية الملحة مثل المناخ والصحة والاستدامة الغذائية.