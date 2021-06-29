الانضباط والأخلاق تلزم الاتحاد بدفع غرامة مالية قدرها 155 ألف ريال

قالت إن القرار الصادر غير قابل للاستئناف

طالبت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، نادي الاتحاد بدفع غرامة مالية قدرها 155 ألف ريال، لصالح نادي هجر، إضافة إلى اللاعب عصام بخاري (لاعب هجر سابقًا).

وأكدت اللجنة أنه في حالة عدم الالتزام بتنفيذ القرار من قبل الاتحاد خلال (30) ثلاثين يومًا، فإنه سيتم إيقاع العقوبات الواردة في الفقرة الرابعة من المادة (85)، مشيرة إلى أن القرار الصادر غير قابلة للاستئناف.