كورونا في أفريقيا: ارتفاع حالات الإصابة إلى مليون و321736

إجمالي الوفيات بلغ 31902 وفاة حتى الآن

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في دول القارة الأفريقية خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى مليون و321736 حالة.

وأوضح بيان صادر عن المركز أن إجمالي حالات الوفيات قد بلغ 31902 حالة وفاة حتى الآن.

