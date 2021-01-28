فيديو "جمع القطط الضالة" يتفاعل برد "أمانة الرياض": وفق البروتوكول

قال: الفِرَق المتخصصة تتابع أداء المتعهد والتزامه بمعايير الرفق بالحيوان

أكدت أمانة منطقة الرياض، أن التعامل مع القطط في أحياء المدينة، يتم وفق بروتوكول الوقاية الصحية المعتمد، وبناء على كثافة انتشارها في الأحياء؛ وذلك تعقيبًا منها على مقطع فيديو متداول، يُظهر أعمال جمع عدد من القطط الضالة من قِبَل متعهد الأمانة.

وأوضحت أنه خلال هذه العمليات يتم تطبيق الإجراءات والتعامل مع القطط وفق محددات تزايد أعدادها؛ وذلك للحد من انتشارها، ولحماية الصحة العامة، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة ما حث عليه الدين الحنيف من الرفق بها في جميع مراحل التعامل معها.

وأشارت إلى أن فِرَق الأمانة المتخصصة من أطباء بيطريين ومشرفي وقاية صحية تتولى متابعة أداء المتعهد، والتأكد من التزامه بمعايير الرفق بالحيوان خلال فترة جمعها، ومن ثم إطلاقها بمواقع تضمن عدم تواجدها بكثافة وإزعاجها للسكان.

وأضافت "الأمانة" أنه ضمن جهودها في المشاركة المجتمعية، نسقت لتوقيع عدد من مذكرات التعاون مع جمعيات مهتمة بالرفق بالحيوان؛ لإشراكها في الإشراف على جميع مراحل التعامل مع تلك الحيوانات والرفق بها، مع مراعاة نواحي الوقاية الصحية.