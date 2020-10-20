"دعوة سميراء" تنظم برنامج "تعزيز الأمن الفكري"

ابتداءً من اليوم ولمدة شهر كامل

تنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة سميراء، على بعد 180 كلم جنوب شرق حائل، خلال الفترة من الاثنين 02/03/1442هـ إلى الأحد 29/03/1442هـ، برنامجًا بعنوان "تعزيز الأمن الفكري"، يشارك فيه عدد من أصحاب الفضيلة وطلبة العلم، ويتم بثه عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية مثل تويتر dawahsmiraa208 وحساب جمعية الدعوة بمحافظة سميراء على اليوتيوب.



وبدأ برنامج الأسبوع الأول أمس الاثنين 02/03/1442هـ بمحاضرة بعنوان "الأمن الفكري ـ مفهومه وسبل تحقيقه" للشيخ محمد بن عمر السائح، مساعد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة حائل، وألقيت اليوم الثلاثاء محاضرة بعنوان"التوحيد وأثره في تحقيق الأمن" للشيخ وجب بن علي العتيبي المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة المدينة المنورة.



وغدًا الأربعاء تُلقى محاضرة بعنوان"دور الخطباء في تحقيق أمن المجتمع" للشيخ الدكتور عزّام بن محمد الشويعر مدير معهد الأئمة والخطباء بوزارة الشؤون الإسلامية، وفي يوم الخميس 05/03/1442هـ تعقد محاضرة بعنوان"مسؤولية الأسرة في تعزيز قيم الانتماء والمواطنة" يلقيها الشيخ عبدالعزيز بن محمد الشعلان المدير العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة الشؤون الإسلامية.



وفي يوم الجمعة 06/03/1442هـ تنظم محاضرة بعنوان "دور المسجد في تحقيق أمن المجتمع" يلقيها الشيخ الدكتور عوّاد بن سبتي العنزي المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الجوف، وفي يوم السبت 07/03/1442هـ تعقد محاضرة أخرى بعنوان "جهود المملكة في محاربة الأفكار الضالة" الشيخ الدكتور أحمد بن جزّاع الرضيمان أستاذ العقيدة بجامعة حائل، بينما في يوم الأحد 08/03/1442هـ تلقى محاضرة بعنوان "التوحيد وأثره في تحقيق الأمن" الشيخ سعيّد بن هليّل العُمر مدير المعهد العلمي بمدينة حائل (سابقاً) وعضو التوعية الإسلامية في الحج.



وأشار رئيس مجلس الإدارة بجمعية الدعوة والإرشاد في محافظة سميراء الشيخ دحيم بن راشد الشبرمي، إلى أن تلك البرامج تأتي استمراراً للبرامج الدعوية التي تقوم الجمعية بتنظيمها على مدار العام في إطار توجيهات الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ونائبه الدكتور يوسف بن عبدالعزيز بن سعيد حفظهما الله، وبمتابعة حثيثة من مدير عام فرع الوزارة بمنطقة حائل فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد المجماج، ومساعد مدير عام الفرع فضيلة الشيخ محمد بن عمر السائح، وإدارة التوعية العلمية والفكرية بالفرع.



وأبان أن ذلك كله يأتي في سبيل تحقيق منهج الوسطية والاعتدال اللذينِ حثّ عليهما ديننا الإسلامي الحنيف، في سبيل تحقيق كُلِ ما من شأنهِ أمن وسلامة المجتمع في جميع المجالات وفق رؤية المملكة 2030