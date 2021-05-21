"الشهري": حالات "كورونا" ستنحصر كثيراً إذا وصلنا إلى تطعيم 70% من المجتمع

توقع الدكتور سعود الشهري أن تنحصر حالات كورونا في المملكة حال وصلنا إلى تطعيم 65 - 70% من أفراد المجتمع.
وقال "الشهري" لـ"سبق": "إذا وصلنا إلى تطعيم 65-70% من المجتمع سوف نستغني -بإذن الله- عن الإجراءات الاحترازية".
وأضاف: "بالتأكيد الحالات الجديدة ستنحصر كثيراً؛ لأن دوائر العدوى ستنكسر، ويحاصر الفيروس في نطاقات ضيقة جداً، ويجب ألا ننسى أن اللقاح يمنع انتقال العدوى لنسب تفوق 70%. كما يعطي حماية للشخص تتعدى 90%، ويحمي -بإذن الله- من المضاعفات الخطيرة والتنويم بنسبة 100%".
وعن فترة انتهاء مفعول اللقاح، قال "الشهري": "فترة بقاء اللقاح يحمينا في أجسامنا تحتاج على الأقل إلى عامين مستقبلاً لمتابعة النتائج على الملقحين؛ لكن مبدئياً حماية اللقاح تتراوح من 6 أشهر إلى عام وربما أكثر".
لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد
قال إنه حينها سوف نستغني عن الإجراءات الاحترازية
توقع الدكتور سعود الشهري أن تنحصر حالات كورونا في المملكة حال وصلنا إلى تطعيم 65 - 70% من أفراد المجتمع.
وقال "الشهري" لـ"سبق": "إذا وصلنا إلى تطعيم 65-70% من المجتمع سوف نستغني -بإذن الله- عن الإجراءات الاحترازية".
وأضاف: "بالتأكيد الحالات الجديدة ستنحصر كثيراً؛ لأن دوائر العدوى ستنكسر، ويحاصر الفيروس في نطاقات ضيقة جداً، ويجب ألا ننسى أن اللقاح يمنع انتقال العدوى لنسب تفوق 70%. كما يعطي حماية للشخص تتعدى 90%، ويحمي -بإذن الله- من المضاعفات الخطيرة والتنويم بنسبة 100%".
وعن فترة انتهاء مفعول اللقاح، قال "الشهري": "فترة بقاء اللقاح يحمينا في أجسامنا تحتاج على الأقل إلى عامين مستقبلاً لمتابعة النتائج على الملقحين؛ لكن مبدئياً حماية اللقاح تتراوح من 6 أشهر إلى عام وربما أكثر".