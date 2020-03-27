كورونا في لبنان.. ارتفاع عدد الإصابات إلى 391

تسجيل وفاة مريض في العقد الثامن من العمر

أصدرت وزارة الصحة اللبنانية التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة: حتى تاريخ 27/3/2020 بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريًا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 391 حالة بزيادة 23 حالة عن يوم أمس.

وأضافت: سجلت حالة وفاة لدى مريض يعاني من أمراض مزمنة في العقد الثامن من العمر في مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي.

وشددت الوزارة على ضرورة تطبيق جميع الإجراءات الوقائية خصوصًا الالتزام بالحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن.

ولفتت إلى أن أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية.