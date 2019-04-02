6 دقائق تضع التعاون في مواجهة الهلال بنصف نهائي كأس الملك.. وتقصي الوحدة

أكمل فريق التعاون عقد المتأهّلين إلى المربع الذهبي لبطولة كأس الملك إثر تغلبه على مضيفه الوحدة بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، في إطار منافسات دور ربع النهائي لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

انتظرت جماهير التعاون حتى الدقيقة 31 لتشاهد فريقها يخلق أول فرصة سانحة للتسجيل عندما أرسل الحارس كرة طولية كسر على إثرها المهاجم تاوامبا مصيدة التسلُّل لينفرد بالمرمى، لكنه تباطأ في التسديد قبل أن ينقضّ المدافع ريناتو شافيز وينقذ الموقف.

رد الوحدة كاد أن يكون حاسمًا لولا براعة الحارس كاسيو، عندما أطلق جيليرمي قذيفة صاروخية من على حافة منطقة الجزاء، أنقذها الحارس بكل ثقة قبل أن يحولها لركلة ركنية.

ولاح الأمل للتعاون بالدقيقة (42) عندما احتسب الحكم الغامبي باكاري غاساما، ركلة جزاء لمصلحته بعد أن عاد لتقنية الفيديو إثر إعاقة عبدالفتاح آدم داخل المنطقة، أسند أمر تنفيذها إلى هداف الفريق الكاميروني تاوامبا، لكنه سددها بالعارضة مضيعاً على فريقه فرصة هدف محقق.

شوط المباراة الثاني بدأ بسيطرة تعاونية واضحة على مجريات المباراة، ترجمها سريعاً إلى هدف أول بعد مرور 13 دقيقة عن طريق هداف الفريق الكاميروني تاوامبا، بعد أن وصلته عرضية مثالية من مدالله العليان سددها برأسه جميلة في شباك الضيوف.

لم يكد يستفيق الوحدة من صدمة الهدف حتى تلقت شباكه ثاني الأهداف بعد دقيقتين فقط؛ عندما هيأ عبدالفتاح آدم كرة مثالية أمام لاعب خط الوسط المتحفز ساندرو مانويل، لم يتوانَ في إطلاق قذيفة صاروخية وقف الحارس محمد عواد عاجزاً عن التصدي لها لتستقر في شباكه.

ورفض المتألق عبد الفتاح آدم إلا أن يدوّن اسمه في قائمة المسجلين بعد أن قدم فاصلًا مهاريًّا مميزًا تلاعب من خلاله بدفاع الوحدة قبل أن يطلق رصاصة الرحمة في شباك الحارس محمد عواد، معلنة عن ثالث الأهداف بالدقيقة 64.

وسيقابل التعاون في دور نصف نهائي المسابقة نظيره فريق الهلال المتأهل سلفًا بتخطيه عقبة مضيفه الاتفاق (3-2).