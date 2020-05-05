الهلال الأحمر: 486 مركزًا إسعافيًّا يعمل حول المملكة خلال أزمة كورونا

فهد الحازمي: 1875 عدد المتطوعين في المراكز بإجمالي 28 ألف ساعة

أكد مدير عام الاتصال المؤسسي في هيئة الهلال الأحمر فهد الحازمي، أن 486 مركزًا إسعافيًّا يعمل حول #المملكة خلال أزمة #كورونا

وأضاف خلال مؤتمر وزارة الصحة حول مستجدات كورونا: أنه "في أبريل بلغ إجمالي المكالمات الواردة 1.4 مليون مكالمة، مبينًا أن عدد الحالات المنقولة 54 ألف حالة".

وتابع: بلغ عدد المتطوعين والمتطوعات في المراكز 1875، بإجمالي ساعات تطوعية بلغت 28 ألف ساعة، كما بلغ إجمالي المستفيدين من البرامج التدريبية 230 ألف مستفيد.