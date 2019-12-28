الدوري السعودي: الاتفاق يتجاوز التعاون بهدف "هزاع"

حقَّق فريق الاتفاق انتصاره الخامس في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بتغلبه على ضيفه التعاون بهدف نظيف في الجولة الثالثة عشرة من الدوري.

وسجَّل هدف المباراة الوحيد اللاعب هزاع الهزاع في الدقيقة الـ65 بعدما استقبل تمريرة من نعيم السليتي، ووضعها في الشباك؛ ليعيد فريقه لنغمة الانتصارات التي فقدها حين خسارته المواجهة الماضية أمام الرائد.





وبتلك النتيجة رفع الاتفاق رصيده لـ 16 نقطة في المركز العاشر، فيما توقف رصيد التعاون عند 22 نقطة في المركز السادس.