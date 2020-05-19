لبنان.. إعادة فتح المساجد بدءاً من 22 مايو

لأداء صلاة الجمعة مع التزام الإجراءات الوقائية

أعلنت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في لبنان، عن إعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة ابتداء من 22 مايو الحالي، على أن تبقى صلوات الجماعة الخمس والتراويح في المنازل.

وقالت في بيان: "سيتم فتح المساجد تدريجيا لبقية الصلوات بناء على التقارير الطبية من الأطباء أهل الاختصاص حول جائحة كورونا".

ووفق روسيا اليوم ذكّرت المديرية المصلين بالإجراءات الوقائية التي تعتمدها بوضع الضوابط والشروط الصحية لأداء صلاة الجمعة وهي:

- الوضوء في المنزل.

- اعتماد فحص الحرارة قبل دخول المسجد بعد التعقيم ووضع الكمامات والقفازات وإحضار سجادة صلاة خاصة بكل فرد.

- منع حضور المصابين بأمراض مزمنة ومن تظهر عليه أعراض مرضية.

- منع حضور كبار السن.

- التباعد داخل المسجد في أثناء الخطبة والصلاة.

- عدم المصافحة باليد.

- عدم حضور النساء والأطفال لعدم وجوبها عليهم أصلا.

ويصلي أصحاب الأعذار ومن لا تجب الجمعة عليهم الظهر أربع ركعات في المنازل.

ودعت المديرية جميع أئمة المساجد وخطبائها ألا تتجاوز مدة خطبة الجمعة الدقائق العشر.