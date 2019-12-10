قرعة أبطال آسيا: سهلة للهلال.. صعبة للنصر.. والأهلي في الملحق

أوقعت قرعة دوري أبطال آسيا، التي سُحبت اليوم في كوالالمبور، فريق الهلال (بطل النسخة الماضية) في المجموعة الثانية، والتي ضمت إلى جانبه فِرَق: شباب الأهلي الإماراتي، باختاكور الأوزبكي، المتأهل من ملحق (تشيناي الهندي- الرفاع البحريني- خراسان الإيراني- السيلية القطري).

فيما وقع فريق النصر في المجموعة الرابعة، وضمت إلى جانبه فِرَق: السد القطري، سابهان الإيراني، المتأهل من ملحق (العين الإماراتي- بونيودكور الأوزبكي- الزوراء العراقي).

فيما وقع فريق التعاون بالمجموعة الثالثة، وضمت إلى جانبه فِرَق: الشارقة الإماراتي، الدحيل القطري، بيروزي الإيراني.

هذا وسيقع الأهلي لاحقًا، في حالة تأهله لدور المجموعات، في المجموعة الأولى التي تضم فِرَق: الوحدة الإماراتي، الشرطة العراقي، المتأهل من ملحق (الفيصلي الأردني- الكويت الكويتي- الاستقلال الإيراني- الريان القطري).

قرعة دوري أبطال آسيا فريق الهلال

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10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441 12:45 PM

قرعة أبطال آسيا: سهلة للهلال.. صعبة للنصر.. والأهلي في الملحق

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أوقعت قرعة دوري أبطال آسيا، التي سُحبت اليوم في كوالالمبور، فريق الهلال (بطل النسخة الماضية) في المجموعة الثانية، والتي ضمت إلى جانبه فِرَق: شباب الأهلي الإماراتي، باختاكور الأوزبكي، المتأهل من ملحق (تشيناي الهندي- الرفاع البحريني- خراسان الإيراني- السيلية القطري).

فيما وقع فريق النصر في المجموعة الرابعة، وضمت إلى جانبه فِرَق: السد القطري، سابهان الإيراني، المتأهل من ملحق (العين الإماراتي- بونيودكور الأوزبكي- الزوراء العراقي).

فيما وقع فريق التعاون بالمجموعة الثالثة، وضمت إلى جانبه فِرَق: الشارقة الإماراتي، الدحيل القطري، بيروزي الإيراني.

هذا وسيقع الأهلي لاحقًا، في حالة تأهله لدور المجموعات، في المجموعة الأولى التي تضم فِرَق: الوحدة الإماراتي، الشرطة العراقي، المتأهل من ملحق (الفيصلي الأردني- الكويت الكويتي- الاستقلال الإيراني- الريان القطري).

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