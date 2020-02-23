إصابة 29 شخصًا في انفجار استهدف تجمعًا لدعم رئيس الوزراء الإثيوبي

الشرطة اعتقلت 6 أشخاص يشتبه ضلوعهم في الهجوم

وقع انفجار في مدينة أمبو غرب العاصمة أديس أبابا استهدف تجمعًا حاشدًا لدعم رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد.

وتفصيلاً، أوضح كبير مسؤولي الشرطة في منطقة أوروميا أراسا مرداسا أن الانفجار أدى إلى إصابة 29 شخصًا، مبينًا أن الشرطة اعتقلت ستة أشخاص يشتبه ضلوعهم في الهجوم.

وحدد المجلس الانتخابي لإثيوبيا موعدًا للانتخابات الوطنية المهمة في 29 أغسطس القادم.

