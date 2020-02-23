إصابة 29 شخصًا في انفجار استهدف تجمعًا لدعم رئيس الوزراء الإثيوبي

الشرطة اعتقلت 6 أشخاص يشتبه ضلوعهم في الهجوم

وقع انفجار في مدينة أمبو غرب العاصمة أديس أبابا استهدف تجمعًا حاشدًا لدعم رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد.

وتفصيلاً، أوضح كبير مسؤولي الشرطة في منطقة أوروميا أراسا مرداسا أن الانفجار أدى إلى إصابة 29 شخصًا، مبينًا أن الشرطة اعتقلت ستة أشخاص يشتبه ضلوعهم في الهجوم.

وحدد المجلس الانتخابي لإثيوبيا موعدًا للانتخابات الوطنية المهمة في 29 أغسطس القادم.

إثيوبيا رئيس الوزراء الاثيوبي أبيي أحمد انفجار المجلس الانتخابي لإثيوبيا

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23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441 11:33 PM

الشرطة اعتقلت 6 أشخاص يشتبه ضلوعهم في الهجوم

إصابة 29 شخصًا في انفجار استهدف تجمعًا لدعم رئيس الوزراء الإثيوبي

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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وقع انفجار في مدينة أمبو غرب العاصمة أديس أبابا استهدف تجمعًا حاشدًا لدعم رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد.

وتفصيلاً، أوضح كبير مسؤولي الشرطة في منطقة أوروميا أراسا مرداسا أن الانفجار أدى إلى إصابة 29 شخصًا، مبينًا أن الشرطة اعتقلت ستة أشخاص يشتبه ضلوعهم في الهجوم.

وحدد المجلس الانتخابي لإثيوبيا موعدًا للانتخابات الوطنية المهمة في 29 أغسطس القادم.

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إثيوبيا رئيس الوزراء الاثيوبي أبيي أحمد انفجار المجلس الانتخابي لإثيوبيا

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