"القرشي" رئيس رقباء بالدفاع الجوي

صدر أمر قائد قوات الدفاع الجوي، بترقية الرقيب أول عواض بن واصل القرشي، إلى رئيس رقباء؛ حيث قلده الرتبة الجديدة اللواء الركن عبدالله بن حسن الرباع قائد معهد قوات الدفاع الجوي.

وهنّأ اللواء "الرباع" رئيس الرقباء "القرشي" بهذه المناسبة؛ متمنيًا له التوفيق والسداد، وأن تكون الثقة معيارًا لبذل الغالي والنفيس لخدمة الدين ثم الملك والوطن في مجال عمله.

وقد ثمّن "القرشي" الثقة التي ستكون دافعًا له لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.