"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان

تشمل عددًا من المحافظات حتى الـ 9 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد على تكوّن أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، وتساقط البرد، والسيول.
وتشمل الحالة محافظات "الحرث ، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب".

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

0

08 مايو 2021 - 26 رمضان 1442 05:09 PM

تشمل عددًا من المحافظات حتى الـ 9 مساءً

"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

0 118

نبّه المركز الوطني للأرصاد على تكوّن أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، وتساقط البرد، والسيول.
وتشمل الحالة محافظات "الحرث ، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب".

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021