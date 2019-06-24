"الذوق العام" تقيم ورشة عمل للوقوف على الآثار الإيجابية والسلبية بجسر الملك فهد

حضرها ممثلون للجمارك والجوازات السعودية والبحرينية والجمعية والمسافرين

عُقدت اليوم ورشة العمل الأولى تحت اسم "جسر الذوق" بين المؤسسة العامة لجسر الملك فهد والجمعية السعودية للذوق العام، وحضر الورشة عدد من الجهات العاملة بالجسر من الجمارك والجوازات بالجانبين السعودي والبحريني وأعضاء من الجمعية والمسافرين، وكان هدفها الوقوف على الآثار الإيجابية والسلبية بجسر الملك فهد.

تحدث الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن وقال: ورشة العمل الأولى تأتي ضمن خطة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بالتعاون مع جمعية الذوق العام لتفعيل مبادرة نشر ثقافة الذوق العام بجسر الملك فهد وهذه الورشة التي عقدت اليوم مهمة لأخذ مرئيات المسافرين أصدقاء الجسر والموظفين من الجهات الحكومية العاملة في مناطق إنهاء الإجراءات بشأن أبرز السلوكيات التي تؤثر سلباً بالذوق العام، والسلوكيات الإيجابية أيضاً وصولاً لتنفيذ أفضل المبادرات التي ستستخدم في البرامج التثقيفية والتوعوية للمسافرين والموظفين العاملين من المؤسسة العامة لجسر الملك فهد والجهات الحكومية في الجانبين السعودي والبحريني.

وقال المدير العام للجمعية السعودية للذوق العام بدر الزياني، إن هذه الورشة أتت بعد الصدى الإيجابي لرسائل الذوق العام والتي نُشرت في الشاشات بجسر الملك فهد من بداية عيد الفطر السعيد وحتى الآن، ونحن بصدد الوقوف على الإيجابيات والسلبيات والاقتراحات التي تنتج عن الورشة المخطط لها مع مؤسسة الجسر لنشر ثقافة الذوق العام بطرق مبتكرة ومواكبة لما نحن عليه الآن من تطور تقني ومعلوماتي.

وقال "الزياني": أشكر المهندس عماد وجميع أعضاء مؤسسة الجسر لتسهيل تفعيل الشراكة المجتمعية مع الجمعية.



