فيديو.. ابنة "سليماني" تسأل "روحاني" عن الثأر.. و"الأحوازي": "أبوك يا زينب قتل مليون سوري"

الصحفي "مجيد" نقل حواراً دار بالفارسية بينها والرئيس الإيراني الذي قال لها: كوني مطمئنة

نشر الصحفي الإيراني محمد مجيد الأحوازي مقطع فيديو يُظهر ابنة قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وهي تطلب من الرئيس حسن روحاني "الثأر" لوالدها.

وقُتِل "سليماني" ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس بغارة أمريكية الخميس أدت أيضاً إلى مقتل قادة مليشيات آخرين.

ووفق "الحرة" وبحسب ترجمة الحوار الذي دار بالفارسية، سألت ابنة "سليماني" "روحاني" الذي يبدو أنه كان بمنزل العائلة من أجل تقديم العزاء: "مَن يثأر لأبي؟ أريد أن تأخذوا ثأر دماء أبي".

وعلق الصحفي: "أبوك يا زينب قتل مليون سوري، وسيحاسب على كل قطرة دم سُفِكت في العراق وسوريا ولبنان واليمن".

وردّ "روحاني" على سؤال ابنة "سليماني" بالقول: "كوني مطمئنة، سيتم الانتقام له"، حسب ما تداول مغردون نشروا الفيديو.

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