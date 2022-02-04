"الصحة": تسجيل 3555 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 4023 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 4 فبراير 2022، تسجيل 3555 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 702624 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 4023 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 657995 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8950 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 1042 حالة.