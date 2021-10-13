"بينات" لتحفيظ القرآن تكرّم طلاب برنامج "إتقان" بشرورة

"الهمامي" رفع الشكر للقيادة على اهتمامها بكتاب الله

أقامت جمعية بينات لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة شرورة حفل تخريج الدفعة الأولى من طلاب برنامج إتقان برعاية محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي؛ وذلك بقاعة إدارة التعليم بحضور عددٍ من مديري القطاعات الأمنية والحكومية بالمحافظة ومشايخ وأعيان المحافظة.

وألقى رئيس مجلس إدارة جمعية بينات الدكتور طالب بن أحمد الهمامي كلمة شكر من خلالها ولاة أمرنا على ما يولونه من اهتمام بكتاب الله تعالى من لدن مؤسس هذه الدولة مرورًا بملوكها الكرام انتهاءً بعصرنا الميمون عصر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله.

واستمع الحاضرون إلى تلاوة لطالبين من خريجي البرنامج الحافظ/ عبدالله بركات بالعبيد والحافظ/ بسام احتشام أحمد.

كما شاهد الحضور عرضًا مرئيًا قُدمت من خلاله فكرة برنامج إتقان وآليته وإحصائياته للدفعة الأولى عقب ذلك استمع الحاضرون إلى تلاوة لأحد خريجي البرنامج الحافظ/ عوض عيظة بالعبيد ثم قدم الحافظ/ ريان عبدالرحمن العلياني كلمة الطلاب والتي استشعر هو وزملاؤه من خلالها المسؤولية تجاه دينهم ووطنهم.

وقام محافظ شرورة ورئيس "بينات" في ختام الحفل بتكريم خريجي البرنامج وتكريم أبرز الداعمين للجمعية خلال الفترة الماضية.