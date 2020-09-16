"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل

تؤدي إلى تدنٍّ ‏في مدى الرؤية وتشمل 4 محافظات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بمشيئة الله- اليوم، نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل، والتي تؤدي إلى تدنٍّ ‏في مدى الرؤية على ‏مدينة ‏حائل ومحافظات: (الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء)، التابعة للمنطقة.‏

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حائل

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16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442 11:43 AM

تؤدي إلى تدنٍّ ‏في مدى الرؤية وتشمل 4 محافظات

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل

وكالة الأنباء السعودية (واس)

حائل

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بمشيئة الله- اليوم، نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل، والتي تؤدي إلى تدنٍّ ‏في مدى الرؤية على ‏مدينة ‏حائل ومحافظات: (الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء)، التابعة للمنطقة.‏

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الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حائل

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