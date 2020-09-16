"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بمشيئة الله- اليوم، نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل، والتي تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على مدينة حائل ومحافظات: (الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء)، التابعة للمنطقة.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حائل
تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتشمل 4 محافظات
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بمشيئة الله- اليوم، نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل، والتي تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على مدينة حائل ومحافظات: (الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء)، التابعة للمنطقة.