سحب عابرة قد تُسقط بعض الأمطار.. المسند: استقرار جوي عام

"الأرصاد" توقعت انخفاضاً في درجات الحرارة على معظم المناطق

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ حالة استقرار عام تشهدها أغلبية أجواء المملكة اليوم.

وقال المسند عبر حسابه في "تويتر": بوجه عام استقرار جوي عام، وقد تتشكّل السحب العابرة فوق ⁧‫#تبوك⁩ ⁧‫#الجوف⁩ و ⁧‫#طريف⁩ و ⁧‫#القريات⁩ وما حولها و ⁧‫#عسير⁩ ⁧‫#جازان⁩ وقد تسقط منها بعض الأمطار.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - انخفاضاً في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، فيما تؤثر العوالق الترابية على مناطق (الرياض، الشرقية، نجران)، وسماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاءٍ من منطقتَي تبوك والجوف.