"النواب الأردني" يطالب بطرد السفير الإسرائيلي وإعادة النظر باتفاقية السلام

عَمّان استدعت سفير الاحتلال وسلّمته رسالة حازمة رافضة لانتهاكات "الأقصى"

أوصى مجلس النواب الأردني، اليوم، الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي وسحب السفير الأردني من إسرائيل، وإعادة النظر باتفاقية السلام؛ حيث جاء ذلك بعد أن أكدت الخارجية الإسرائيلية، الاثنين، نبأ استدعاء سفيرها في عمّان إلى وزارة الخارجية الأردنية؛ وذلك عقب ورود أنباء عن تسليمه رسالة حازمة، تتضمن إدانةً ورفضًا أردنيًّا لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى.

وطالب الأردنُ إسرائيل بالوقف الفوري لـ"الممارسات العبثية الاستفزازية الإسرائيلية في الحرم الشريف التي تؤجج الصراع، وتشكّل خرقًا واضحًا للقانون الدولي".

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير سفيان القضاة، أن أمين عام الوزارة، السفير زيد اللوزي، أبلغ السفير الإسرائيلي "رسالة حازمة" لنقلها فورًا إلى الحكومته الإسرائلية.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" ذكر أن الرسالة تتضمن المطالبة "بالوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية ولجميع المحاولات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الشريف".

وتسيطر قوات الاحتلال الإسرائيلية على مداخل الموقع الذي تتولى إدارته الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن، المسؤول عن الأماكن الدينية الإسلامية في القدس المحتلة.