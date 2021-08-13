"المرور" يحذر من استخدام الجوال أثناء القيادة

شدّد على أنه يُعتبر مخالفة تستوجب العقاب

حذرت الإدارة العامة للمرور من استخدام الجوال والتصوير أثناء القيادة، معتبرة ذلك مخالفة تستحق العقوبة وتعرض حياة مستخدمي الطريق للخطر.

وقال المرور عبر حسابه في "تويتر": استخدام الهاتف الجوال والتصوير أثناء القيادة يُعرّض قائد المركبة ومستخدمي الطريق للخطر، كما أنه يُعد مخالفة مرورية، واحذر من الخطر ولا توثقه.

يُذكر أن عدداً من الأشخاص يستخدمون الجوال أثناء القيادة في توثيق مخالفات الطرق، وهو ما حذر منه المرور، واعتبره مخالفة.