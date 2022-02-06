متحدث "الصحة": منحنيات حالات كورونا المؤكدة بالمملكة في نزول

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: إن المنحنيات في الحالات المؤكدة بالمملكة في نزول.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة: عدد الجرعات المعطاة في المملكة تجاوز 58 مليون جرعة.
"العبدالعالي" أكد أن عدد الجرعات المعطاة تتجاوز 58 مليون جرعة
قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: إن المنحنيات في الحالات المؤكدة بالمملكة في نزول.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة: عدد الجرعات المعطاة في المملكة تجاوز 58 مليون جرعة.