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"العبدالعالي" أكد أن عدد الجرعات المعطاة تتجاوز 58 مليون جرعة

متحدث "الصحة": منحنيات حالات كورونا المؤكدة بالمملكة في نزول

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قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: إن المنحنيات في الحالات المؤكدة بالمملكة في نزول.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة: عدد الجرعات المعطاة في المملكة تجاوز 58 مليون جرعة.