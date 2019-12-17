تناقضات روسيا.. تدعم الحكومة الليبية عبر تركيا.. وتقاتل مع "حفتر" ضدها

"بيسكوف" أشار إلى مساندة موسكو أي دول تعمل للحل

أعلن الكرملين، اليوم (الثلاثاء)، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الشهر المقبل؛ خطة تركية لتقديم الدعم العسكري لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليًّا، رغم اتهام القوى الغربية لموسكو بالقتال إلى جانب قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، الذي يشن حملة عسكرية حاليًّا على الحكومة الليبية بقيادة فايز السراج في طرابلس.



وذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن "روسيا.. تدعم أي جهود وأي دول تعمل بمفردها فيما يتعلق بإيجاد حلول للأزمة الليبية".