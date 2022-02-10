تقنية جديدة من "فيسبوك ماسنجر" تزيل عنك عبء الفواتير

كشفت تقارير صحفية عالمية أن تطبيق التراسل الفوري الشهير "فيسبوك ماسنجر" يختبر حالياً تقنية جديدة يمكنها أن تزيل عن المستخدمين عبء تحمّل الفواتير الباهظة.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "فيسبوك ماسنجر" يختبر حالياً إمكانية تقسيم الفواتير الباهظة مع أصدقائك أو أشقائك أو المقربين منك، خاصةً لو أنتم تخرجون في عشاء جماعي، أو تودّون شراء هدية لجدتكم مثلاً.

ويستلزم تفعيل تلك الخاصية أن تكون أنت وأصدقاؤك مشتركين في خدمة "فيسبوك بايمنتس" الجديدة للدفع الإلكتروني، والتي ستطلب تفاصيل بطاقاتك الائتمانية أو "باي بال".

وستعمل تلك التقنية عن طريق تجميع الأشخاص الذين تنوي تقاسُم الفاتورة معهم في دردشة جماعية على ماسنجر، وستجد في أسفل الدردشة أيقونة جديدة تحت اسم "تقاسم الفاتورة أو المدفوعات"، وبمجرد ضغط زر "ابدأ" سيمكنك إضافة الفاتورة التي تريد تقاسمها.

بعدها يمكنك تحديد أشخاص معينين في الدردشة ترغب في تقاسم الفاتورة معهم أو استبعاد آخرين، ثم تدخل قيمة الفاتورة، وسيقوم التطبيق بتقسيمها بالتساوي فيما بينكم، ويمكنك تغيير تلك القيمة يدوياً إذا كنت تريد أن يدفع شخص مبلغاً أقل أو أكثر.