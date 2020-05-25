قطر: 1751 إصابة جديدة بكورونا وتسجيل 3 وفيات اليوم

ارتفع إجمالي الإصابات النشطة إلى 35076 والوفيات لـ26 حالة

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1751 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل 3 حالات وفاة بسبب الفيروس.

وقالت الوزارة إن إجمالي الإصابات النشطة وصل إلى 35076، وارتفع إجمالي الوفيات إلى 26 حالة.

وأضافت أنه تم تعافي 1193 من المصابين بالفيروس، وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في قطر إلى 10363 حالة.