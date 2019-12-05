موجة غبار على طرقات الطائف والخرمة ورنية.. و"٩١١" ينبه

دعا إلى أخذ الحيطة والحذر من قِبَل سالكيه نتيجة انعدام الرؤية

نبّه المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، من موجة غبار كثيفة على أجزاء من طريقيْ "الطائف- الرياض"، "الخرمة- رنية".

وأكد المركز أن الموجة أدت إلى انعدام الرؤية الأفقية؛ داعيًا سالكي تلك الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر.

المركز الوطني للعمليات الأمنية موجة غبار الطقس أتربة مثارة

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05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441 01:27 PM

دعا إلى أخذ الحيطة والحذر من قِبَل سالكيه نتيجة انعدام الرؤية

موجة غبار على طرقات الطائف والخرمة ورنية.. و"٩١١" ينبه

عبدالله البرقاوي

الرياض

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نبّه المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، من موجة غبار كثيفة على أجزاء من طريقيْ "الطائف- الرياض"، "الخرمة- رنية".

وأكد المركز أن الموجة أدت إلى انعدام الرؤية الأفقية؛ داعيًا سالكي تلك الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر.

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المركز الوطني للعمليات الأمنية موجة غبار الطقس أتربة مثارة

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