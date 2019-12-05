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دعا إلى أخذ الحيطة والحذر من قِبَل سالكيه نتيجة انعدام الرؤية

موجة غبار على طرقات الطائف والخرمة ورنية.. و"٩١١" ينبه

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نبّه المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، من موجة غبار كثيفة على أجزاء من طريقيْ "الطائف- الرياض"، "الخرمة- رنية".

وأكد المركز أن الموجة أدت إلى انعدام الرؤية الأفقية؛ داعيًا سالكي تلك الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر.