شاهد.. أمطار الليل متوسطة إلى غزيرة تعم كافة أحياء العاصمة المقدسة

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

تشهد العاصمة المقدسة الآن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، يصاحبها رياح شديدة وصواعق رعدية ممطرة، تركزت على معظم قرى شرق العاصمة المقدسة (الزيمة وسبوحة والصدر والجعرانة وشرائع النخل والجيدي)، كما شملت شرائع المجاهدين والمخططات. ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والبروق تضيء سماء مكة، وسط استنفار من كافة الجهات للتعامل مع الوضع.

ودعت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة، وورود توقعات للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتعرُّض أجزاء من العاصمة المقدسة لهطول أمطار متفرقة مصحوبة برياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار.

وأهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف، بالجميع للتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبُعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.

وأكد أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.. راجين من الله السلامة للجميع.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أصدرت اليوم تنبيهاً متقدماً، بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، على مكة المكرمة.