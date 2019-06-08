شاهد.. "الغريري" يرعى حفل استقبال وصول رحلات "السعودية" لمراكش

رعى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريري حفل استقبال بمطار مراكش المنارة الدولي؛ وذلك بمناسبة وصول أولى رحلات الخطوط السعودية المجدولة إلى مدينة مراكش.

حضر الاستقبال: محمد السمراني مدير الخطوط السعودية بالمغرب، والمدير العام للطيران المدني المغربي السيد زكريا بلغازي، وعمدة مدينة مراكش السيد محمد العربي لقايد، وعدد من مسؤولي وزارةالسياحة والطيران المدني، وممثلو وسائل الإعلام المحلية.