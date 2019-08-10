نائب أمير نجران يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة على بلادنا والعرب والمسلمين باليُمن والبركات

رفع نائب أمير منطقة نجران، الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك, سائلاً الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وأن يديم عزه ويزيد تمكينه ونصره ويمده بموفور الصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة على بلادنا والأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.

كما رفع التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية.