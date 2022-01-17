مذيع مصري يعترف بحضوره إلى الاستديو رغم إصابته بـ"كورونا"

"الحسيني" برر فعله بالمشاركة في تأبين "الإبراشي"

اعترف المذيع المصري يوسف الحسيني، اليوم (الاثنين)، أنه حضر إلى الاستوديو رغم ترجيح إصابته بفيروس كورونا، أثناء برنامج على التلفزيون الحكومي.

وقال "الحسيني" خلال تقديمه برنامج "التاسعة" على القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "من غير قلق أنا غالباً عندي أوميكرون، ولذلك لم أحضر أمس، لكن هذه ليست القصة"، قبل أن يجري نقاشاً سريعاً مع زميليه الذين يُقدمان النشرة.

ورغم تشديد وزارة الصحة المصرية، على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، مع تصاعد حالات الإصابة، برر "الحسيني" حضوره للاستوديو رغم اشتباهه بإصابته بالمتحور أوميكرون، لتأبين زميله الراحل الإعلامي وائل الإبراشي الذي توفي بمضاعفات الإصابة بالفيروس.