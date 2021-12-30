افتتاح مشروع تطوير ممشى ممرات الإسكان بحي الشوقية بمكة

يسهم في زيادة نسبة ممارسة الرياضة.. بطول 3883 مترًا

افتتح أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص، اليوم، مشروع تنفيذ وتطوير ممشى ممرات الإسكان في مرحلته الأولى بحي الشوقية بمكة المكرمة.



ويعد المشروع أحد أهداف رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠، برنامج جودة الحياة؛ مما يسهم في زيادة نسبة ممارسة الرياضة وبشكل منتظم، والتشجيع على ذلك.



ويعد أكثر الطرق المُهمّة والفعّالة لضمان الحفاظ على الصحة البدنية والعقلية، وعلى الصعيدين النفسي والجسدي.



ويبلغ طول الممشى 3883 مترًا طوليًا، ويبلغ عرض الممشى 15 مترًا، والجزء المطور 300 متر.



ويغطي مسطحات الممشى النجيل الطبيعي بأكثر من 5000 متر مربع، وزراعة أكثر من 200 شجرة وشجيرة متنوعة.



كما اشتمل الممشى على 140 عامود إنارة يحمل 304 فوانيس، مع طلاء مساحة 2100 متر مربع دهانات أرضية وحوائط.



من جانبه أوضح أمين العاصمة المقدسة أن الأمانة تولي اهتماماً كبيراً في تحقيق أعلى مستوى من الرفاهية لأهالي وسكان العاصمة المقدسة، وتمكينهم من الخدمات والمشروعات البلدية المختلفة، التي تندرج ضمن برنامج "جودة الحياة"، إضافةً إلى العمل على تحسين البنية التحتية من خلال الارتقاء بالخدمات.



وأشار إلى أن الأمانة أنجزت مؤخرًا العديد من المشروعات في مكة المكرمة، بالإضافة إلى المشروعات الجاري تنفيذها خلال الفترات القادمة، والتي سيكون لها الأثر في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.