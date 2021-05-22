"الصحة": 700 ألف جرعة من لقاح "كورونا" في 4 أيام

قدّمت وزارة الصحة نحو 700 ألف جرعة من لقاحات "كورونا" خلال أقل من أربعة أيام.
جاء ذلك بمعدل تقريبي 1.95 / ثانية أو 168258 كل يوم، بما يعادل 36.4 جرعة لكل 100 شخص (-34.81 مليون).
وبهذا المعدل يمكن تحصين 70 % من السكان "جرعتين" خلال 214 يوماً، أو بتاريخ 22 / 12 / 2021.
يمكن تحصين 70 % من السكان في غضون 214 يوماً
قدّمت وزارة الصحة نحو 700 ألف جرعة من لقاحات "كورونا" خلال أقل من أربعة أيام.
جاء ذلك بمعدل تقريبي 1.95 / ثانية أو 168258 كل يوم، بما يعادل 36.4 جرعة لكل 100 شخص (-34.81 مليون).
وبهذا المعدل يمكن تحصين 70 % من السكان "جرعتين" خلال 214 يوماً، أو بتاريخ 22 / 12 / 2021.