أمن الطرق ينبّه مستخدمي الطرق الخارجية بالرياض: رياح وأتربة

أصدر "أمن الطرق" تنبيهاً لمستخدمي طريق "الأفلاج - الخرج - الدوادمي - رماح" بمنطقة الرياض، من رياح نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار.
وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: تنبيه.. لمستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة الرياض في كل من (الأفلاج - الخرج - الدوادمي - رماح) نود التنويه بأنه من المتوقع -بمشيئة الله- أن تشهد المنطقة رياحاً نشطة مصحوبة بالأتربة المثارة؛ تؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.
تؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.. نأمل أخذ الحيطة
أصدر "أمن الطرق" تنبيهاً لمستخدمي طريق "الأفلاج - الخرج - الدوادمي - رماح" بمنطقة الرياض، من رياح نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار.
وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: تنبيه.. لمستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة الرياض في كل من (الأفلاج - الخرج - الدوادمي - رماح) نود التنويه بأنه من المتوقع -بمشيئة الله- أن تشهد المنطقة رياحاً نشطة مصحوبة بالأتربة المثارة؛ تؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.