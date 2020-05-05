الأردن تعلن تسجيل 6 إصابات بكورونا عند معبر حدودي

وزارة الصحة: ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 471 إصابة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، في حين سجلت 6 إصابات عند معبر حدودي، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 471 إصابة.

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر: إن الـ6 الحالات هي لسائقي شاحنات؛ 4 منهم أردنيون، واثنان أجانب، مبينًا في الوقت نفسه شفاء 5 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 380 حالة.