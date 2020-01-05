كم ساعة تستمر بالرياض؟ "الحصيني" يجيب راسمًا خريطة لـ"الماطرة"

قال: تكون من متوسطة إلى شبه غزيرة.. يعقُبها موجة برد متوسطة القوة

أكد الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، استمرار الحالة الماطرة على العاصمة الرياض عدة ساعات، وتكون غزيرة ومصحوبة بزخات من البرد.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "الحالة الممطرة تتركز -فجر اليوم الأحد- على الرياض العاصمة على شكل سحب مترادفة، ومتوقع استمرار الحالة الممطرة عدة ساعات بأمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة، وحبات برَد، تشمل وسط الشرقية وأجزاء من: (سدير، والوشم، وثادق، ورماح، وحريملاء)، وتمتد إن شاء الله إلى المحافظات الجنوبية والغربية لمنطقة الرياض".

وأضاف: "في العاصمة الرياض من المتوقع استمرار الأمطار حوالى اثنتي عشرة ساعة على فترات، ومن خفيفة إلى شبه غزيرة قد تُصحب بحبات برد على فترات متقطعة، وكذلك الشرقية والصمان، يشملها ذلك والبحرين وقطر والإمارات -بإذن الله- يعقبها موجة برد متوسطة القوة على مناطق المملكة وخفيفة على مكة".