عبر الاتصال المرئي.. عقد الاجتماع "59" للجنة وكلاء وزارات المالية بمجلس التعاون

المشاركون تناولوا توصيات لجنة محافظي مؤسسات النقد

عقدت لجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون، اجتماعها الـ 59 اليوم, عبر الاتصال المرئي، وترأس الاجتماع وكيل وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة يونس حاجي الخوري.

‎وتناول الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، والتوصيات المرفوعة للجنة التعاون المالي والاقتصادي من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، وهيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، وتوصيات لجنة السوق الخليجية المشتركة.

وتم التوصل إلى العديد من التوصيات التي سوف يتم رفعها للجنة التعاون المالي والاقتصادي.