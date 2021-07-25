تقنية وتوجيه وتوعية.. أرقى الخدمات لاستقبال المعتمرين والمصلين بالحرم

أبواب محدّدة وفق تنظيم احترازي يضمن التباعد الجسدي.. مسارات ومواقع

أعلن وكيل الرئيس العام لشؤون الحرمين للشؤون التوجيهية والإرشادية، سلمان بن صالح المقوشي؛ أن الوكالة والإدارات التابعة لها سخرت خدماتها وطاقاتها البشرية كافة في استقبال المعتمرين والمصلين، اليوم الأحد الخامس عشر من ذي الحجة، بخدمات نوعية في الجانب التوجيهي والإرشادي -وأيضاً- على المستوى التنظيمي.

وشدّد "المقوشي"؛ على تكثيف الجهود وتقديم الخدمات للمعتمرين والمصلين في المسجد الحرام من خلال الشاشات الإلكترونية، واستخدام التقنية الحديثة في نشر المحتويات التوجيهية والإرشادية والعبارات التوعوية والترحيبية للزوّار الكرام في المسجد الحرام على مدار 24 ساعة.

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام وتوعية الزائرين بالإرشادات والآداب التي ينبغي مراعاتها أثناء وجودهم بالمسجد الحرام وساحاته تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.

وأعلنت "شؤون الحرمين"، أمس، أنها استقبلت أول فوج من المعتمرين بعد عودة العمرة عقب الانتهاء من موسم حج هذا العام وسط منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية داخل المسجد الحرام، والتدابير الوقائية التي فعلتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك من أجل سلامة المعتمرين وصحتهم.

وهيأت الرئاسة العامة مع الجهات المعنية تنظيم دخول المعتمرين إلى الحرم المكي عبر أبواب محددة وفق تنظيم وترتيب الإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الجسدي، أثناء تأدية مناسك العمرة من خلال المسارات الافتراضية والمواقع المحددة التي يؤدون فيها الصلوات.

تأتي هذه الجهود تحقيقا لتوجيهات القيادة الرشيدة- حفظها الله- ومتابعة حثيثة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ في العناية والحرص الكامل بضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، في أجواء مليئة بالطمأنينة والروحانية والسكينة.