في تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.
وتشمل الحالة محافظات: (الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).
وذكرت "الأرصاد" أن الحالة ستستمر حتى الساعة التاسعة مساء.حالة الطقس الأرصاد جازان
تشمل عدة محافظات وتستمر حتى 9 مساء
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.
وتشمل الحالة محافظات: (الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).
وذكرت "الأرصاد" أن الحالة ستستمر حتى الساعة التاسعة مساء.