في تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان

تشمل عدة محافظات وتستمر حتى 9 مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات: (الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).

وذكرت "الأرصاد" أن الحالة ستستمر حتى الساعة التاسعة مساء.