في تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان

تشمل عدة محافظات وتستمر حتى 9 مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات: (الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).

وذكرت "الأرصاد" أن الحالة ستستمر حتى الساعة التاسعة مساء.

حالة الطقس الأرصاد جازان

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28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442 03:03 PM

تشمل عدة محافظات وتستمر حتى 9 مساء

في تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات: (الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).

وذكرت "الأرصاد" أن الحالة ستستمر حتى الساعة التاسعة مساء.

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