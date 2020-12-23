"مخزية".. ترامب يرفض خطة الكونجرس بسبب "مساعدات لجيش دولة عربية"

دعا لزيادة مبلغ شيكات العائلات في حزمة التحفيز البالغة نحو 900 مليار دولار

رفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء أمس الثلاثاء، حزمة التحفيز الاقتصادي البالغة نحو 900 مليار دولار التي اعتمدها الكونجرس؛ واصفًا إياها بـ"المخزية"، ودعا خصوصًا إلى زيادة مبلغ الشيكات المخصصة للعائلات؛ منوهًا بأن جزءًا كبيرًا من الميزانية مخصص لدول أخرى، منها مصر، التي أشار إلى أنها تعمد إلى شراء الأسلحة الروسية".

وأشار ترامب في مقطع مصور عبر تويتر، إلى أن الخطة التي تم الموافقة عليها "لم يتم التمعن فيها بشكل جيد"، وأضاف أن الحزمة "تكاد لا تمتّ بصلة لكوفيد"؛ مؤكدًا وجود مساعدات لعدد من الدول ضمن خطة الدعم المخصصة لتخفيف الآثار التي تركها الفيروس المستجد على الاقتصاد الأمريكي.

وقال ترامب: "هذه الحزمة تضم 85.5 مليون دولار مساعدات لكمبوديا، و134 مليون دولار لبورما، و1.3 مليار دولار لمصر والجيش المصري الذي سيقوم بالتوجه -وبشكل حصري- لشراء المعدات العسكرية الروسية".

وأضاف أن الحزمة تُخصص أيضًا 25 مليون دولار للتنمية الديمقراطية والمساواة الجنسية في باكستان، إضافة إلى "505 ملايين دولار لباليز وكوستاريكا وإل سالفادور وغواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا وبنما".

ووفق "الحرة"، نوّه ترامب بتخصيص مساعدات لمراكز تم إغلاقها وسط إجراءات الحظر.

وقال الرئيس الأمريكي: "أدعو الكونجرس إلى تعديل مشروع القانون هذا، وزيادة مبلغ 600 دولار القليل بشكل يبعث على السخرية، إلى 2000 أو 4000 دولار لأي زوجين. كما أدعو الكونجرس إلى التخلص من العناصر غير الضرورية والمكلفة في مشروع القانون هذا".

وبعد أشهر من المناقشات والجدل الحزبي وتبادل الاتهامات حتى خلال مفاوضات اللحظة الأخيرة، تَوَصّل المُشرّعون إلى اتفاق على حزمة تدابير تتضمن شيكات دعم للعائلات التي كانت من الأكثر تضررًا، ومساعدات للشركات والمدارس؛ فضلًا عن إعانات بطالة بقيمة 300 دولار في الأسبوع.

وتبادل الديمقراطيون والجمهوريون لأشهر، الاتهامات بعرقلة التوصل إلى اتفاق بشأن الخطة الثانية للمساعدات، والتي تأتي بعد حزمة أولى مماثلة أقرت في مارس وبلغت قيمتها 2.2 تريليون دولار.

وتتضمن خطة الإغاثة توزيع 600 دولار أمريكي للشخص الواحد، وتشمل هذه المدفوعات معظم الأمريكيين، بالإضافة إلى مدفوعات إضافية لملايين الأشخاص الذين طردوا من العمل أثناء الجائحة.