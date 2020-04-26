"الأيوبي" يقف ميدانيًّا على تدارس تنظيم صفوف المصلين والمرافقين للجنائز بالمسجد النبوي

بهدف تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا لتحقيق السلامة للجميع

قام عبدالعزيز بن علي الأيوبي، الوكيل المساعد لشؤون المسجد النبوي، أمس السبت بالوقوف الميداني مع رئيس الفريق الطبي بالمسجد النبوي لتدارس تنظيم المصلين والمرافقين للجنائز بما يحقق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة من فيروس كورونا المستجد.

وتفصيلاً، يأتي ذلك بهدف الحرص على سلامة المصلين بتباعد الصفوف، والمسافة بين المصلين، والتحرك فرادى وليس مجموعات، وتعقيم اليدين، ولبس القفازات والكمامات، والمرور على جهاز الفحص بالكاميرا الحرارية، مع تحديد نطاق الأعداد؛ حتى لا تمثل خطرًا على سلامتهم.

وأكد "الأيوبي" أن الوكالة حريصة على تحقيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومتابعة مستمرة من فضيلة وكيل الرئيس العام تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله-.