المملكة المتحدة تسجل 1,907 إصابات جديدة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات يتجاوز 4 ملايين وأكثر من 127 ألفًا فارقوا الحياة

سجلت المملكة المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية, 1,907 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و7 حالات وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم, إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,418,530، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127,524.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442 10:42 PM

إجمالي الإصابات يتجاوز 4 ملايين وأكثر من 127 ألفًا فارقوا الحياة

المملكة المتحدة تسجل 1,907 إصابات جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

لندن

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سجلت المملكة المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية, 1,907 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و7 حالات وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم, إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,418,530، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127,524.

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بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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