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إجمالي الإصابات يتجاوز 4 ملايين وأكثر من 127 ألفًا فارقوا الحياة

المملكة المتحدة تسجل 1,907 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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سجلت المملكة المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية, 1,907 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و7 حالات وفاة.



وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم, إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,418,530، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127,524.