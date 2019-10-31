مدير مستشفى الصحة النفسية يصدر عددًا من قرارات التكليف

في إطار سياسة ونهج الإدارة في تدوير المناصب القيادية

أصدر مدير مستشفى الصحة النفسية الاختصاصي فهد بن صالح الغامدي عددًا من القرارات الإدارية في إطار سياسة ونهج الإدارة في تدوير المناصب القيادية ودعم الإدارات بالكفاءات الطبية والإدارية وإثرائها بالخبرات المتميزة.

وقد صدر اليوم قرار تكليف فيصل بن عبيدالله السيالي مدير العلاقات العامة والإعلام الصحي والتوعية الصحية لمدة سنة ابتداءً من اليوم الخميس الموافق 1 / 3 / 1441، وبهذا القرار يسهم في دفع مسيرة العمل نحو مزيد من النجاحات.

وأعرب السيالي عن شكره لمدير المستشفى على هذه الثقة الغالية، مؤملاً أن يكون عند حسن ظن الجميع، وأن يُسهم بخبراته في دعم الخدمات الصحية وتطويرها بما يحقق رضا الجميع.