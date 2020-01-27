هذا ما نشرته "دارة الملك عبدالعزيز" عن "فيفاء".. شاهد الفيديو

متغنية بعبق تاريخها وأصالته عبر حسابها الرسمي في "تويتر"

نشرت دراة الملك عبدالعزيز عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، مقطع فيديو عن محافظة فيفاء بمنطقة جازان.



وجاء في التغريدة: "المغارة التي لا ماء فيها" وتعني باللاتينية: "حياة" يمسسها السحاب فتبدو قطعة سحرية خلابة وأنشودة خضراء. في هذا التوثيق لـ ‎#دارة_الملك_عبدالعزيز جزء من جغرافيا وتاريخ ‎#فيفاء الجبلية الغنّاء في منطقة جازان.



فيما تضمن فيديو الدارة المعنون بـ"فيفاء في ذاكرتهم" معلومات عن محافظة فيفاء؛ معنى كلمة فيفاء، وموقع المحافظة الجغرافي، وأهم ما تشتهر به، يسردها ابن فيفاء عبدالله علي الفيفي، بالإضافة إلى مشاهد قديمة وحديثة للمحافظة.



يذكر أن "دارة الملك عبدالعزيز"، مؤسسة متخصصة في خدمة تاريخ وجغرافية وآداب وتراث المملكة العربية السعودية، والجزيرة العربية والعالم العربي، تأسست عام ۱۳۹۲هـ / ۱۹۷۲م.