رئيس الوزراء اليمني: السعودية منعت ابتزاز اليمن.. وعلى الحوثيين إيقاف الدم والنار

أكّد أن وقف إطلاق النار فرصة جادّة لتأمين الشعب اليمني وليس تخويفه

أكّد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، أن مبادرة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بإيقاف إطلاق النار تستكمل موقف الشرعية المستجيب لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، وتأكيد لجدّيّة التزامنا بتوحيد الجهود في مواجهة مخاطر فيروس كورونا.

وقال في تغريدات عبر حسابه في "تويتر": نشكر المملكة العربية السعودية على دعمها السخيّ لجهود الإغاثة في اليمن، ونثمّن موقف سمو الأمير خالد بن سلمان ⁦‪المعلَن بخصوص مبادرة وقف إطلاق النار واستمرار دعم الحكومة والشعب اليمنيين".

وأضاف: "وقف إطلاق النار فرصة جادّة لتأمين اليمن والشعب اليمني من مخاطر فيروس كورونا؛ لا فرصة للابتزاز واستغلال حاجات الشعب ومخاوفه، ونأمل أن يستجيب الانقلابيون لمقتضيات الهدنة الإنسانية، وألّا يمضوا أكثر في طريق الدم والنار".