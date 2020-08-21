"الحربي".. فارس ومروّض الحيتان يروي قصة مقطع الفيديو الشهير له

قال: سبب شهرتي قد يكون دعوات والدتي

أُطلق عليه لقب "فارس ومروّض الحيتان" بعد أن حظي مقطعه على مواقع التواصل الاجتماعي بأكثر من 2 مليون مشاهدة على مستوى العالم، وهو يمتطي ظهر أحد الحيتان الأليفة والمعروفة بـ"قرش البهلوان".

وأوضح "زاكي الحربي" والمعروف بـ"أبو وديع" لقناة "الإخبارية"، تفاصيل المقطع قائلاً: "كنا في رحلة صيد والعادة أن يظهر لنا الحوت البهلوان، وهو أليف جداً، وصعدت على ظهر أحدها باحترافية، وذلك بهدف إنقاذه من السنّارة التي علقت به ثم تحولت إلى ممازحة لها بعد أن تجمعت حولنا قرابة العشرة منها".

ورد على من وصفوه بـ"فارس ومروّض الحيتان"، قائلاً: "أنا صيّاد معروف بينبع وحصلت على بطولات والحمدلله، وهذه الحيتان ثروة لي ولكل سعودي وهي من عناصر جذب السياح والأجانب الذين يعجبون بمثل هذه المشاهدات البحرية، كما أن هذه الحيتان أصلاً تجذب لنا الأسماك".

وأشار "الحربي" إلى أنه حصل على البطولة العربية في الغردقة بمصر، والأول على مستوى المملكة وعلى مستوى منطقة المدينة المنورة.

وعلق الصياد والمنقذ الحربي على تحذير الاتحاد السعودي للرياضات المائية والغوص، بعدم لمس الكائنات البحرية في البحر الأحمر واعتبارها مخالفة، قائلاً: "هذا صحيح ومعروف إذا تعمدت وقصدت إيذاء هذه الكائنات"، مشيراً إلى أن هدفه في المقطع كان إنقاذ الحوت، ولم يسعَ لأي شهرة، متوقعاً سبب حصول المقطع على مشاهدات مليونية دعوات من والدته.