ارتفاع وفيات "كورونا" في إيران إلى 22 حالة وإصابة 141

‫ الإيرانيون متخوفون من تجاوز الأعداد عن ما تعلنه السلطات رسميًّا

ارتفعت حالات الوفاة الناتجة عن فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" في إيران، إلى 22 حالة؛ بينما ارتفع عدد المصابين إلى 141 إصابة.

وسجلت محافظة "قم" الإيرانية، 63 حالة، والعاصمة الإيرانية 26 حالة.

ويخشى المواطنون من أن عدد ضحايا الفيروس في إيران ربما يكون أكبر بكثير مما تعلنه السلطات الإيرانية.

فيروس كورونا الجديد إيران

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27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441 12:28 PM

‫ الإيرانيون متخوفون من تجاوز الأعداد عن ما تعلنه السلطات رسميًّا

ارتفاع وفيات "كورونا" في إيران إلى 22 حالة وإصابة 141

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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ارتفعت حالات الوفاة الناتجة عن فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" في إيران، إلى 22 حالة؛ بينما ارتفع عدد المصابين إلى 141 إصابة.

وسجلت محافظة "قم" الإيرانية، 63 حالة، والعاصمة الإيرانية 26 حالة.

ويخشى المواطنون من أن عدد ضحايا الفيروس في إيران ربما يكون أكبر بكثير مما تعلنه السلطات الإيرانية.

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فيروس كورونا الجديد إيران

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